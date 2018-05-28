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28 Мая 2018 года, 14:55

Северным рыбакам напоминают об опасности гибели водоёмов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В связи с тем, что на территории Мурманской области открыт сезон лицензионного лова сёмги, региональный комитет по ветеринарии напоминает всем рыбакам-любителям о необходимости соблюдения правил при осуществлении рыбалки. Каждый рыболов должен знать признаки наиболее распространённых болезней рыб, чтобы уберечь водоемы нашего региона от заражений.

Гиродактилез – опасное заболевание многих пресноводных рыб, но не опасно для человека и других видов животных. Возбудитель болезни, гиродактилюс, распространяется через воду и рыбу, поселяясь на коже и плавниках рыб. При массовом заражении нарушает нормальное функционирование кожного покрова. Повреждённая кожа уже не защищает от инфекции грибов и бактерий, рыба погибает. Паразит может распространяться и в водоемах Мурманской области, любительское рыболовство увеличивает риск его распространения, так как микроскопические черви могут сохраняться живыми в слизи, оставшейся на рыболовной одежде и снастях, а также на свежей или выпотрошенной рыбе.

Для предотвращения распространения заболевания необходимо соблюдать следующие правила:

1. Лодки и байдарки, а также рыболовные снасти и принадлежности (катушки, удилища, приманки, сачки, сети, резиновые сапоги, рыбацкие штаны, инструменты для чистки рыбы), завозимые на водоемы Мурманской области из других областей и из других водоемов внутри региона, должны быть абсолютно сухими или же продезинфицированными перед вводом использованием.

2. Рыба, пойманная в одном водоеме, не должна потрошиться и обмываться в другом водоеме.

3. Емкости для воды, наполненные в одном водоеме, не должны опустошаться в другом.

4. Трюмная вода лодки при ее перемещении не должна попасть в другой водоем.

5. Не следует использовать наживную рыбу, изъятую из одного водоема, в другом водоеме.

6. Лодки, байдарки и прочий инвентарь должны быть продезинфицированы в том случае, если они не являются абсолютно сухими.

7. Рыболовный инвентарь (снасти) следует обрабатывать дезинфицирующим раствором 3-5 минут.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обращается с просьбой ко всем рыбакам любителям соблюдать правила при осуществлении рыбалки, а также в случаях обнаружения поражений или гибели рыбы в водоемах Кольского полуострова информировать ветеринарную службу Мурманской области.

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