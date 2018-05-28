Команда «Колэнерго» победила на соревнованиях МРСК Северо-Запада по учету электроэнергии

28 Мая 2018 года, 15:00

РОССИЯ/ 28 мая - В Вологде на базе учебного центра «Энергетик» завершились соревнования персонала подразделений по учету электроэнергии МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО «Россети»). В состязаниях приняли участие 35 профильных специалистов из всех филиалов компании.

В итоге по сумме набранных баллов победу в турнире одержала команда «Колэнерго», второе место – «Комиэнерго», на третьем – «Карелэнерго». 4-7 места заняли «Вологдаэнерго», «Новгородэнерго», «Архэнерго» и «Псковэнерго» соответственно.

Руководитель команды филиала «Колэнерго» - заместитель директора по развитию и реализации услуг ПО «Северные электрические сети» Дмитрий Билоус. В составе команды мастер службы учета электроэнергии ПО «СЭС» Алексей Чубарь, инженер службы учета электроэнергии ПО «СЭС» Константин Барачков, электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков ПО «СЭС» и ПО «ЦЭС» Денис Седов и Владислав Прудиус.

Главный судья соревнований, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Северо-Запада Вадим Федоров, обращаясь к участникам на церемонии закрытия турнира, отметил:

- Эти соревнования стали отличной площадкой для общения и обмена опытом, предоставили возможность живой консультации с лучшими профессионалами в своем деле. Надеюсь, вы станете проводниками новых знаний в своих филиалах и поделитесь передовым опытом со своими коллегами на местах.

Он подчеркнул, что специалисты, занимающиеся учетом, - уникальные люди. Они находятся на стыке компетенций. Им необходимо одновременно обладать многими навыками: быть не только грамотным технарями и досконально знать устройство приборов учета, электротехнику в целом, но и отличными экономистами, понимать из чего складывается прибыль компании, каков экономический эффект от снижения потерь. Нужно быть программистами, так как сегодня все современные приборы учета являются интеллектуальными, микропроцессорными и требуют программирования при настройке. Нужно быть юристами: знать все нормативно-правовые акты, на основании которых производятся расчеты, распределяется ответственность сетевой компании и потребителей и т.д. А также необходимо быть хорошими психологами, ведь именно учетчики общаются с конечными получателями электроэнергии. От того, как энергетики взаимодействуют с потребителями, будь то обычные граждане или крупные организации, как выстраивают диалог, зависит и восприятие сетевой компании в целом.

- Данные соревнования, по сути дела, воспитывают все эти профессиональные качества, дают понять вашу роль и миссию в компании и в системе энергетики, - подчеркнул Вадим Федоров. - Приятно, что уровень квалификации наших сотрудников по учету год от года растет, налицо качественный прогресс и положительная динамика, вы совершенствуете свои умения и навыки, идете в ногу со временем.

На итоговой конференции по результатам соревнований организаторы обратили особое внимание на то, что специалистам по учету нужно постоянно поддерживать свои знания в актуальном состоянии, использовать новые технологии в работе и самые совершенные методики в борьбе с похитителями электроэнергии. Нарушители закона тоже не стоят на месте и изобретают все новые способы обмана систем учета, вплоть до внедрения в них на программном уровне. Возникает целый бизнес недобросовестных граждан, предлагающих за деньги не только бытовым потребителям, но и юрлицам установку счетчиков, скрывающих или искажающих данные о потреблении, по сути – организацию нелегальной схемы хищения электроэнергии. Специалисты сетевой компании должны быть на шаг впереди всех правонарушителей, применяя самые передовые методы обнаружения безучетного потребления.