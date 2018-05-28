Россияне будут отдыхать три дня

28 Мая 2018 года, 15:15

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Россиян на следующей неделе ждёт рабочая шестидневка. Зато с 10 по 12 июня они будут отдыхать. Это связано с празднованием Дня России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

«На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счёт переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час», — говорится в сообщении.