Кольская АЭС: более 1000 работников примут участие во Всероссийской экологической акции

28 Мая 2018 года, 15:20

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 28 мая - В субботу, 2 июня, работники всех предприятий и организаций Полярных Зорь выйдут на традиционный ежегодный экологический субботник, посвящённый Дню охраны окружающей среды и Международному Дню очистки водоёмов. В этом году экологический субботник также посвящен 45-летию Кольской АЭС, 50-летию города Полярные Зори и 80-летию Мурманской области и приурочен к Общероссийской акции по уборке водоемов и берегов «Вода России». Экосубботник 2 июня является самой масштабной акцией в череде городских мероприятий по благоустройству. Ожидается, что в ней примут участие более 1000 человек.

«Забота о природе, красота родного города – в руках каждого жителя, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук в своем обращении к руководителям предприятий и организаций города. - Только своим трудом мы можем создавать город, в котором нам будет уютно и комфортно жить». Директор атомной станции выразил уверенность, что в Полярных Зорях живут небезразличные к проблемам охраны природы люди, которые всегда готовы поддержать экологические инициативы Кольской АЭС и примут участие в акции.

Основная цель мероприятия – наведение порядка на всей территории и в окрестностях города Полярные Зори.

Фото: М. Морозов