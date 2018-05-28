Полярный День - новый потенциал для турбизнеса Мурманска

28 Мая 2018 года, 15:31

МУРМАНСК/ 28 мая - На прошлой неделе администрация мурманского отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» разослала в более чем 50 крупных турагентств письмо с приглашением отправлять туристов в Мурманскую область полюбоваться таким экзотическим и красивым явлением, как Полярный День.

Основной упор при этом сделан на тот факт, что в июне 2018 года любителям ночного солнца и Белых Ночей стало очень дорого приехать, например, в Санкт-Петербург из-за ЧМ по футболу. Так как уже сейчас многие отели переполнены, а цены на все услуги в городах Мундиаля резко идут вверх.

Так что Мурманская область летом 2018 года имеет все шансы получить дополнительный приток туристов, а значит все отели, рестораны, местные турфирмы и транспортные компании получат больше прибыли. И, в конечном итоге, от этого выиграет городской и областной бюджет.