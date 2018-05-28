В Мурманске прошёл митинг в честь Дня пограничника

28 Мая 2018 года, 15:46

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном митинге, посвящённом Дню пограничника. Подарком к юбилею стал обновлённый сквер возле областного драмтеатра.

«Столетие — очень важная дата, и она вдвойне важна для города-героя, потому что мурманчане помнят подвиг воинов, которые не позволили врагу пересечь границу в годы Великой Отечественной войны. Именно пограничники внесли большой вклад в боевые заслуги Мурманска, благодаря им столица Заполярья носит звезду города-героя. С предложением дополнить памятник пограничникам Арктики к нам обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области генерал-лейтенант Константинов и ветераны пограничной службы. Мы с удовольствием эту работу сделали», — отметил Андрей Сысоев.

В сквере установлены памятные знаки: герб ведомства и два оригинальных пограничных столба. Вдоль дорожек размещены восемь стендов с именами героев-пограничников Мурманской области. В тёмное время суток их будет освещать декоративная подсветка. Ранее «Би-порт» сообщал об установке памятных знаков.

АГМ