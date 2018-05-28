Двое потерявшихся рыбаков в районе полуострова Рыбачий были найдены живыми и здоровыми

28 Мая 2018 года, 16:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Вечером 25 мая оперативно-дежурной службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району от капитана катера ТТ-ОО24 была получена информация о том, что в районе полуострова Рыбачий он потерял связь с двумя рыбаками, вышедшими на лодке в район губы Зубовская.

Судовладелец пояснил, что ночью он с четырьмя пассажирами на борту вышел из бухты Кут Кольского залива по направлению к полуострову Рыбачий. В районе мыса Цип-Наволок у катера отказал двигатель, и капитан был вынужден остановиться на ремонт. В 14:00 двое его пассажиров, желая продолжить рыбалку, на резиновой лодке с подвесным мотором вышли в сторону губы Зубовская полуострова Рыбачий. Спустя некоторое время связь с ними пропала. Капитан катера попытался самостоятельно найти пропавших, но обнаружить рыбаков ему не удалось. Решением руководства Пограничного управления для поиска людей в указанный район были незамедлительно направлены пограничный сторожевой катер и пограничный сторожевой корабль «Тверь».

В результате поиска, примерно в 1:30 26 мая экипажем пограничного сторожевого корабля «Тверь» на берегу мыса Лазурь Зубовской губы были замечены костры, разведённые пропавшими. Пограничники благополучно доставили рыбаков с берега на борт корабля, где их осмотрел фельдшер. Медицинская помощь им не потребовалась. Со слов спасенных, у них сломался мотор, но им удалось на вёслах добраться до берега. Спустя несколько часов пострадавшие и их маломерное плавсредство были доставлены к причалам посёлка Лиинахамари.

В целях обеспечения безопасности мореплавания Пограничное управление напоминает любителям морской рыбалки о необходимости поддержания должного технического состояния плавательных средств, а также обращает внимание на соблюдение мер безопасности при нахождении в море.