В водах Баренцева моря состоялись учения экипажа «Адмирала Ушакова»

28 Мая 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков», выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям. В учении были задействованы артиллерийские комплексы главного калибра, 130 мм, две артиллерийские установки АК-130. Комендоры отработали поражение невидимой цели на берегу на дистанции более десяти километров. Боевые упражнения имели плановый характер и выполнялись в рамках сдачи задач курса подготовки надводного корабля к действиям по своему основному предназначению в море.

Ранее эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» в составе корабельной группировки сил Северного флота, совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», малыми противолодочными кораблями «Юнга» и «Снежногорск» выполнил комплекс учебно-боевых задач по противовоздушной обороне. В ходе задач расчёты зенитно-ракетных комплексов выполнили упражнения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, сопровождение и учебную атаку скоростной цели, имитировавшей противокорабельную крылатую ракету.