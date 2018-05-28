Мурманская область на 62 месте антинаркотического рейтинга

28 Мая 2018 года, 16:34

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В этом году Федеральный проект «Трезвая Россия» впервые осуществил независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Итогом исследования стал уникальный доклад «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ. Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации – 2018».

«Антинаркотический рейтинг регионов - 2018» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Задача «Антинаркотического рейтинга регионов – 2018» - содействие повышению эффективности государственной антинаркотической политики, а также совершенствованию антинаркотической деятельности в каждом из субъектов Российской Федерации.

Мурманская область занимает в рейтинге 62 позицию. Всего в списке 85 регионов-участников. Количество баллов, которые набрало Кольское Заполярье – 36,37. Лидеров рейтинга стала Архангельская область (22,62 балла). Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ (23,97) и Волгоградская область (23,99). На последней строке рейтинга – Приморский край (56,62).