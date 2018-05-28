Марина Ковтун подвела итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме

28 Мая 2018 года, 17:54

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня губернатор Марина Ковтун начала оперативное совещание с поздравлений в адрес всех жителей края с 80-летием Мурманской области.

«Главные торжества уже прошли, и даже отчасти символично, что сама дата юбилея пришлась на начало рабочей недели. Вся история Мурманской области – это история созидательного труда. Поэтому лучшим способом отметить праздник, я думаю, будет нам с вами образцово поработать», – отметила Марина Ковтун. Глава региона подчеркнула, что праздничные мероприятия прошли на высоком организационном уровне и выразила благодарность муниципалитетам, областному комитету по культуре и искусству, а также всем, кто принимал участие в подготовке и проведении юбилейных торжеств.

Затем губернатор кратко подвела итоги работы делегации Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся на минувшей неделе. Глава региона особо отметила заключённый с Кольской горно-металлургической компанией специнвестконтракт о господдержке Программы реконфигурации производства. Этот пример показывает, что вводимые в действие механизмы улучшения инвестиционного климата в регионе востребованы бизнесом, подчеркнула Марина Ковтун.