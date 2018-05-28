В Мурманске и в Североморске обсудили формирование комфортной городской среды

28 Мая 2018 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в рамках заседания Координационного совета по стратегическому планированию состоялось выездное совещание. Темой собрания была корректировка региональной стратегии. В рамках встречи также обсудили основные параметры разработки стратегии социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года.

Прозвучала информация об основных направлениях развития столицы Заполярья: деловой центр, транспортно-логистический узел, ведущий рыбохозяйственный центр. Также обсуждались вопросы по формированию комфортной городской среды и модернизации образовательных учреждений, спортивных площадок, а также созданию современных условий для занятий физической культурой и спортом.

В Североморске в ходе обсуждения были озвучены перспективы развития флотской столицы с учетом мероприятий по развитию Арктической зоны. Большое внимание в рамках встречи было уделено вопросам модернизации сетей водо - и теплоснабжения и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры.