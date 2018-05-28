Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут более 22 тысяч детей

28 Мая 2018 года, 18:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Подготовка к детской оздоровительной кампании стала одной из тем еженедельного оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

«На этой неделе в школах и детсадах начинаются летние каникулы. Это время, которое специально предусмотрено, чтобы наши меленькие северяне могли укрепить свое здоровье, отдохнуть и набраться сил», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун. По словам главы региона, основная задача детской оздоровительной кампании – организация безопасного и содержательного досуга детей в оздоровительных учреждениях, как в Мурманской области, так и за её пределами.

Как доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, регион полностью готов к проведению детской оздоровительной кампании. На её проведение в консолидированном бюджете области заложено 343 млн рублей. Планируется, что в этом году организованно отдохнут более 37 тысяч детей Мурманской области. «В период летней оздоровительной кампании запланировано охватить организованным отдыхом более 22 тысяч детей, из которых более 40% детей отдохнет в оздоровительных учреждениях региона, остальные – на черноморском побережье и в средней полосе России. Впервые 72 ребенка из Мурманской области отдохнут в лагере, расположенном в Ленинградской области», – рассказала Наталия Карпенко.

На территории Мурманской области будут организованы 85 оздоровительных лагерей, они будут работать в 4 смены. Первая смена начнётся уже в начале июня. Первый выезд детей (288 человек) на отдых за пределы региона состоится 29 мая. Для 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период летних каникул организован отдых в оздоровительных учреждениях, расположенных в Краснодарском крае, Пензенской, Ивановской, Ростовской и Воронежской областях.