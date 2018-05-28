На погибшего под Мончегорском мужчину возможно напал дикий зверь

МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОН/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Следствием СКР в ходе проверки отрабатываются различные версии гибели мужчины вблизи озера Куцколь в Мончегорском районе Мурманской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Куц-Коль Мончегорского района Мурманской области.
«Би-порт» сообщал об установлении личности погибшего. В настоящее время в ходе проведения проверочных мероприятий следствием устанавливаются обстоятельства смерти жителя города Мончегорска Мурманской области, 1975 года рождения. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается причинение диким животным телесных повреждений, несовместимых с жизнью. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение.