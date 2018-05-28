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Главная » НОВОСТИ » В рамках ПМЭФ генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев выступил в бизнес-диалоге «Россия-Япония»
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 17:05

В рамках ПМЭФ генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев выступил в бизнес-диалоге «Россия-Япония»


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 мая - Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев выступил в бизнес-диалоге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Россия-Япония».

С точки зрения потенциала взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами ожидается дальнейшее развитие проектов и расширение кооперации между российскими и японскими компаниями. В состоявшемся на ПМЭФ-2018 Бизнес-диалоге «Россия – Япония», с участием Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, состоялась дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского взаимодействия, так и о возможностях и перспективах для бизнеса между странами в новых областях.

Президент России Владимир Путин отметил: «Япония для нас, безусловно, один из приоритетных партнёров для сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но и не только в Азии. Нам хотелось бы, чтобы наши отношения с Японией носили глобальный характер. Мы с большим интересом восприняли инициативы Премьер-министра Японии, господина Абэ по развитию российско-японских отношений по восьми приоритетным направлениям и на этой базе предложили свой план из 80 приоритетных проектов. Некоторые из них уже начали развиваться».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул: «Японские и российские компании, взявшись за руки, смогут реализовать множество проектов, которые принесут огромную пользу жизни людей обеих стран, я в этом уверен. И я уверен в том, что это обеспечит светлое будущее для наших обеих стран. Я надеюсь, что сегодняшний бизнес-диалог станет плодотворной дискуссионной площадкой, направленной в будущее».

Опытом многолетнего партнерства предприятий, входящих в Группу «ФосАгро», с японскими промышленными корпорациями и финансовыми институтами, который может быть использован российским и японским бизнесом, например, в сфере использования передовых технологий, в ходе Бизнес-диалога поделился генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Так, по его словам, «сотрудничество началось 40 лет назад, когда по технологии японской фирмы «Toyo Engineering Corporation», в Череповце было построено первое крупнотоннажное производство аммиака. Пять лет назад назад, здесь, в Санкт-Петербурге, на ПМЭФ, мы подписали соглашение с консорциумом во главе с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries по строительству нового высокотехнологичного производства аммиака. Это 760 тыс. тонн готового продукта, который мы используем для производства удобрений. Капитальные инвестиции в проект по строительству новых мощностей в Череповце, включая агрегат аммиака, превысили 65 млрд рублей.

Мы воспользовались и японским проектным финансированием, став, пожалуй, единственной в России частной публичной компанией, которая напрямую привлекла долгосрочный кредит у JBIC и консорциума японских банков почти на 500 млн долларов.

В результате, с применением наилучших доступных технологий, было построено самое новое в Европе, уже фактически заработавшее с прошлого года производство аммиака».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил JBIC, с которым «выстроились очень качественные и правильные взаимоотношения», выразив мнение, что «нужно больше таких институтов, как JBIC в Японии и РФПИ в России, для реализации масштабных индустриальных проектов».

Отвечая на вопросы представителей российского бизнеса, в частности, Андрея Гурьева, насколько Правительство Японии и дальше будет поддерживать режим наибольшего благоприятствования по работе японского бизнеса с российскими компаниями, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил всех, кто сделал большой вклад для развития и углубления деловых отношений между Россией и Японией, отметив, что:

«Правительства будут развивать деловые отношения между нашими странами, ... и мы бы хотели, чтобы правительство Японии поддерживало деятельность японского бизнеса.

Очень важна и финансовая система. В сентябре прошлого года JBIC вместе с Российским фондом прямых инвестиций создали совместную инвестиционную структуру с суммой в один миллиард долларов, и уже реализованы инвестиции в три проекта.

В феврале этого года JBIC вместе с Агентством по привлечению инвестиций и развитию импорта и с другими организациями создали компанию для разработки и развития проектов. Эта компания окажет поддержку для японских компаний в инвестициях и в участии на рынке в сфере поиска новых проектов.

Два года тому назад мы с господином Путиным договорились о том, что экономическое сотрудничество должно быть расширено. И наше решение, наше намерение, я думаю, что именно это намерение открывает новые возможности, и уже мы видим плоды за последние два года.

Я очень хочу, чтобы мы могли открывать новые горизонты для сотрудничества. И для этого мы делаем всё что возможно. Мы будем и дальше много работать. Я очень хочу, чтобы Япония и Россия развивали друг друга и делали новое общество».

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