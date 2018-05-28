Тёплая, но пасмурная погода ждёт северян во вторник

29 Мая 2018 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В ближайшие пару дней Кольский полуостров будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с районов Исландии в восточном направлении. 29 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня жителей Заполярья ждёт облачная с прояснениями погода, местами дождь. Температура воздуха +12+17 градусов, на юге области местами до + 22 градусов

На реках Мурманской области продолжается спад весеннего половодья, уровни воды на большинстве рек понизились от пиков половодья на 0,5-2,4 м. На реках юга области (рр. Варзуга, Чаваньга, Ёна , Тумча и др.) уровни воды приближаются к предпаводочным.

На Серебрянском водохранилище с 27 мая наблюдается дрейф льда.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет +10 градусов.