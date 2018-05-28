В Мурманской области ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности

29 Мая 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области 29 мая ожидается высокий класс пожарной опасности. На юге Печенгского и в Терском районе ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Спасатели напоминают, что дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение правил пожарной безопасности - главные меры сбережения лесов от пожаров.

В случае если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «101» или «112»).