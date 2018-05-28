В Мурманске начался сбор руководящего состава органов подразделения военной полиции

29 Мая 2018 года, 09:52

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялся торжественный митинг в честь сбора руководящего состава военной полиции. В рамках сбора, который продлится до 31 мая, представители военных комендатур, автомобильных инспекций повысят уровень своей профессиональной подготовки.

«Помощь военной полиции особенно необходима во время проведения крупный мероприятий с участием большого количества граждан и военнослужащих», - отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Руководители территориальных и региональных органов военной полиции страны прибыли в Мурманск, чтобы посмотреть, как живут и несут службу представители военных подразделений в условиях определённых климатических трудностей.

Руководящим составом министерства обороны России планируется создание подразделений морской военной полиции, именно поэтому в текущем году большое внимание было уделено данной тематике. Особенностью сборов станет проведение практических занятий в акватории побережья Баренцева моря.

«Нам, прибывшим с Южного военного округа, больше всего интересно увидеть и получить определённый опыт в применении подразделений морской составляющей военной полиции», - рассказал начальник регионального управления военной полиции по Южному военному округу Зайцев Виктор Анатольевич.

Все руководители территориальных и региональных органов военной полиции страны прибыли в Мурманск, чтобы посмотреть, как живут и несут службу представители военных подразделений в условиях определённых климатических трудностей.

«Мурманские военные полицейские на сегодняшний день выполняют специальные задачи, как на территории страны, так и за пределами Российской Федерации. Хочу доложить, что весь комплекс мероприятий, который был запланирован, ими успешно реализуется, штаб приобретает боевой опыт», - отметил начальник главного управления военной полиции Министерства Обороны Генерал-лейтенант Ивановский Владимир Сергеевич.

Программа сборов рассчитана на 4 дня, начиная с 28 по 31 мая, и включает в себя проведение показательных выступлений, зачётов руководящих составов подразделений Военной Полиции, экскурсий и ознакомление с Кольской землёй.