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Главная » НОВОСТИ » Скоро в Мурманске заработают фонтаны
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 10:21

Скоро в Мурманске заработают фонтаны


МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В столице Заполярья продолжается активная подготовка к летнему сезону. Специалисты муниципального предприятия «Мурманские городские парки и скверы» ведут непрерывную работу по благоустройству городских зон отдыха. Специалисты готовят фонтаны к новому сезону: выполняют наладочные работы, проверяют состояние механизмов после долгой зимы.

«Рабочие расконсервировали оборудование. Сейчас выполняется его регулировка. Через неделю запланирован запуск водных конструкций в скверах на улице Ленинградской, Зои Космодемьянской, а также в центральном сквере на площади «Пять Углов». До середины июня в Мурманске заработают все фонтаны», - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Также работники муниципального учреждения регулярно устраняют последствия деятельности городских хулиганов: чинят городские скамейки, уличные светильники, закрашивают «автографы» и демонтируют конструкции.

АГМ

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