Электрокотельная в Туломе отключена за долги

29 Мая 2018 года, 11:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — Вечером 28 мая в Туломе остановилась электрокотельная. Как стало известно «Би-порту», это произошло по причине полного ограничения подачи электроснабжения из-за накопившихся у предприятия долгов. В этой связи более двух тысяч местных жителей остались без горячего водоснабжения.

Задолженность МУП «УЖКХ» перед поставщиком составляет на сегодняшний день около 50 млн рублей, сообщили «Би-порту» в «Колатомэнергосбыте». Ожидается, что в начале июня муниципальное предприятие получит целевую субсидию на компенсацию выпадающих доходов. Эти средства могут быть направлены на погашение части задолженности.