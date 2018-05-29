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Главная » НОВОСТИ » На ремонт дорог в Заполярье планируют направить 377 миллионов рублей
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 11:26

На ремонт дорог в Заполярье планируют направить 377 миллионов рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В 2018 году в Мурманской области запланировано отремонтировать свыше 45 км региональных автодорог. Работы будут идти на одиннадцати наиболее востребованных и проблемных участках.

Накануне на оперативном совещании с руководителями органов власти и органов местного самоуправления региона губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что в условиях Заполярья сроки проведения дорожной кампании сжаты и попросила министра транспорта и дорожного хозяйства доложить о планировании ремонтно-строительных работ на трассах региона.

«Начаты ремонтные работы на автомобильной дороге Оленегорск – Ловозеро. Ведётся регенерация дорожного покрытия. Также продолжаются работы по капитальному ремонту автодороги Умба – Варзуга от 74 до 89 км. Кроме того, ведутся работы по устройству недостающего наружного электроосвещения автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск от 33 до 38 км. Ход работ находится на постоянном контроле министерства», – отметил Дмитрий Соснин.

По информации министра Дмитрия Соснина, перечень ремонтных работ сформирован на основании предложений депутатов областной думы, органов местного самоуправления, УГИБДД по Мурманской области, а также по результатам технического обследования дорог. На проведение работ будет направлено 377,3 млн рублей. Все необходимые контракты заключены, за исключением тех, которые планируется заключить после корректировки областного бюджета.

«Для эффективного расходования средств дорожного фонда прошу организовать качественную приемку выполненных работ», – подчеркнула губернатор.

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