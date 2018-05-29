В домике моржей на Семёновском озере откроют эколого-образовательный маршрут

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – 8 июня состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семёновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». Организатором мероприятия выступает ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
Мероприятие пройдёт в МБОУ Мурманска СОШ №5. Начало семинара в 12:00. Само открытие эколого-образовательного маршрута состоится в 16:10 в домике моржей на Семеновском озере.
Фото: И. Коленников