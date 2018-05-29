Андрей Сысоев на 32 месте в национальном рейтинге мэров за апрель-май 2018 года

29 Мая 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2018 года.

Его объектами являются мэры 88 городов России. Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.

Мэр Мурманская Андрей Сысоев – по второй группе рейтинга. Он занял 32 место. Лидерами рейтинга стали Александр Моор (Тюмень), Ирек Ялалов (Уфа) и Сергей Собянин (Москва). Последнее, 88 место, занял Евгений Коростелев (Биробиджан).