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Главная » НОВОСТИ » Жителю Североморска запретили переоборудовать квартиру, чтобы не разрушить дом
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 12:42

Жителю Североморска запретили переоборудовать квартиру, чтобы не разрушить дом


СЕВЕРОМОРСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска по обращению жителей дома на улице Советская провела проверку исполнения жилищного законодательства органами местного самоуправления. В течение 2015-2017 годов жильцы дома обращались в администрацию ЗАТО Североморск. Комиссией представителей администрацией установлено, что в квартире произведены работы по переоборудованию квартиры, которые могли привести к нарушению целостности многоквартирного дома. В связи с этим Государственной жилищной инспекцией Мурманской области собственнику квартиры выдано предписание, запрещающее работы по перепланировке квартиры.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов собственников по их обращению в случае выявления нарушения обязательных требований. О поручении направить заявление в суд собственники многоквартирного дома уведомлялись администрацией еще в 2015 году, однако до настоящего времени меры, направленные на восстановление прав граждан не приняты.

Кроме того, жители дома в течение 2017 года неоднократно обращались с просьбами сообщить о принятых уполномоченным органом мерах по обращению в суд к собственнику вышеназванного помещения с требованием приведения его в прежнее состояние. Однако, КРГХ данные заявления перенаправлялись в ГЖИ. По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города внесено представление в адрес главы ЗАТО г. Североморск, которое находится на рассмотрении.

Фото: svk.comnordic_hanna

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  • В Мурманске в исторических домах делают, что хотят. А в Североморске без разрешения нельзя? А если жильё моё?
  • Хм, а дом-то какой конкретно? На Советской в Североморске почти одни старые 2-этажки. И жилых не так много осталось - на первых этажах магазины.
 
 
 
 
 
 
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