Жителю Североморска запретили переоборудовать квартиру, чтобы не разрушить дом

29 Мая 2018 года, 12:42

СЕВЕРОМОРСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска по обращению жителей дома на улице Советская провела проверку исполнения жилищного законодательства органами местного самоуправления. В течение 2015-2017 годов жильцы дома обращались в администрацию ЗАТО Североморск. Комиссией представителей администрацией установлено, что в квартире произведены работы по переоборудованию квартиры, которые могли привести к нарушению целостности многоквартирного дома. В связи с этим Государственной жилищной инспекцией Мурманской области собственнику квартиры выдано предписание, запрещающее работы по перепланировке квартиры.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов собственников по их обращению в случае выявления нарушения обязательных требований. О поручении направить заявление в суд собственники многоквартирного дома уведомлялись администрацией еще в 2015 году, однако до настоящего времени меры, направленные на восстановление прав граждан не приняты.

Кроме того, жители дома в течение 2017 года неоднократно обращались с просьбами сообщить о принятых уполномоченным органом мерах по обращению в суд к собственнику вышеназванного помещения с требованием приведения его в прежнее состояние. Однако, КРГХ данные заявления перенаправлялись в ГЖИ. По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города внесено представление в адрес главы ЗАТО г. Североморск, которое находится на рассмотрении.

Фото: svk.comnordic_hanna