Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»

29 Мая 2018 года, 13:17

ЛОВОЗЕРО/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в селе Ловозеро состоялось открытие знака «Географический центр Мурманской области». Мероприятие было приурочено к 80-летию области. Знак стал подарком регионального отделения к юбилею родного края. Этот во многом уникальный проект удалось реализовать в достаточно короткий срок исключительно за счёт энтузиазма активистов Мурманского областного отделения РГО.

Заместитель председателя отделения Сергей Гончаров рассказал о концепции знака. Дизайн таблички разработан мурманской художницей Екатериной Гончаровой. В центре композиции находится роза ветров. Центр знака также окружают элементы широко известных петроглифов – взявшихся за руки символов мужчины и женщины.

Северное направление знаменуется надписью «Географический центр Мурманской области, с. Ловозеро, Сердце Заполярья». Этот текст дублируется переводами на наиболее распространенные языки Запада и Востока – английский и китайский. Указаны географические координаты местоположения знака.

Создание монументального знака географического центра Мурманской области организовал проживающий в Ловозере активист регионального отделения Русского географического общества Юрий Будович. Знак представляет собой скульптуру: сейд из трёх больших камней, венчает которую редкий по своей красоте монолит лопарита.

К проблеме определения географического центра в Мурманской области в 2016 году обратился ученик кировской школы № 5 Роман Иванов под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой. Роман провел исследование, в котором определил географический центр Мурманской области разными методами.

Исследование было направлено в Мурманское областное отделение РГО, где специалисты-картографы с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра, провели рекогносцировку на местности и подготовили макет памятного знака. Местоположение географического центра региона было установлено и обозначено географическими координатами 68º 00' 15" с.ш. 35º 00' 35" в.д. Эта точка находится на пересечении улиц Пионерской и Ручьевой в селе Ловозеро.