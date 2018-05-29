Samsung можно купить с полугодовой связью в подарок от «Мегафон»

29 Мая 2018 года, 14:07

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. До 30 июня приобретая эти устройства, клиенты оператора могут получить до шести месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.

В момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J серии будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине. Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11990 рублей в комплекте с шестью месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Стоимость Samsung J3 2016 составит 8990 рублей, Samsung J7 2016 - 13990 рублей, Samsung J3 2017 - 11990 рублей, Samsung J5 2017 - 14990 рублей, Samsung J7 2017 - 16990 рублей. При покупке смартфонов клиент получает 3 месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся».

«Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры — в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета», — комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».