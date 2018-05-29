Пенсионер из Оленегорска незаконно вырубил десять деревьев

29 Мая 2018 года, 14:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Оленегорска поступило сообщение о незаконной вырубке деревьев в районе улицы Высокая.

Полицейские вместе с представителями лесничества установили, что деревья – девять сосен и одна береза – были срублены не позднее 25 апреля текущего года. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Заполярья, составила порядка 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» был установлен местный житель, 1954 года рождения. Пенсионер признался в содеянном и пояснил, что срубил деревья в связи с тем, что ему нужны были дрова для отопления гаража.

По данному факту возбуждено уголовное дело.