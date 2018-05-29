Житель Мончегорска поджёг автомобиль знакомой из мести

29 Мая 2018 года, 16:10

МОНЧЕГОРСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — В Мончегорске местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за поджёг автомобиля своей знакомой. Сообщение о возгорании автомобиля «Mazda 3» поступило в полицию в начале мая текущего года. Сотрудники правоохранительных органов при проверке установили, что транспортное средство загорелось в результате умышленного поджога. Ущерб, причиненный хозяйке автомобиля, составил 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к поджогу причастен ранее судимый за кражу местный безработный житель, 1984 года рождения. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии. Спустя непродолжительное время он был задержан.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что у него произошел конфликт со знакомой, 1984 года рождения. Решив отомстить ей, он умышленно поджог принадлежащую ей иномарку. По факту возбуждено уголовное дело.