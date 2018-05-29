Морспасслужба приобрела у Норвегии два буксирных судна

29 Мая 2018 года, 17:09

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – ФГБУ «Морспасслужба» 25 мая приобрело в Норвегии за счёт собственных средств два многофункциональных буксирных судна обеспечения «Нарвал» IMO 9171876 (бывший Far Senior) и «Сивуч» IMO 9157820 (бывший Far Sailor). Перед приобретением, в рамках договора на покупку судов, прежним судовладельцем был проведен комплекс ремонтных и сервисных работ с последующим предъявлением на класс классификационному обществу DET NORSKE VERITAS.

В настоящее время производится рефлагация судов и их предъявление Российскому морскому регистру судоходства. По завершению процедур оба судна последуют в морской порт Мурманск. Суда будут переданы в управление Северному филиалу ФГБУ «Морспасслужба» для выполнения уставных функций Учреждения.