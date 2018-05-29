Полярные Зори победили во всероссийском конкурсе по благоустройству

29 Мая 2018 года, 16:54

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – 27 мая завершился всероссийский конкурс «Исторические поселения и малые города!». Города мурманской области также приняли участие. Полярные Зори победили в финале федерального конкурса по благоустройству. Об этом рассказал мэр города Максим Пухов.

Ранее «Би-порт» сообщал, что Кандалакше удалось выйти в полуфинал конкурса.

Основной целью конкурса была поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. В случае исторических поселений это означает использование уникальных объектов наследия. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды.