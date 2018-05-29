Стекло на детской площадке и полные контейнеры мусора — результат проверки двора в Мурманске

29 Мая 2018 года, 17:36

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Для борьбы с нарушениями в области коммунальных услуг регулярно проводятся рейды по проверке качества выполняемых обязанностей управляющими организациями. Сегодня состоялась плановая проверка работы УК, обслуживающей двор домов №20, 22, 25 по улице Капитана Тарана.

«По поручению главы администрации города особое внимание мы уделяем уборке придомовых территорий после шторма в минувшие выходные. Сегодня в ходе проверки нарекание вызвали детская площадка, захламлённая мусором и стеклом, а также неубранная контейнерная площадка. По фактам выявленных нарушений будут составлены протоколы, а все материалы направлены на рассмотрение в административную комиссию», – отметил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска Александр Боянжу.

С начала 2018 года только в Октябрьском округе руководителей управляющих организаций оштрафовали на сумму более 2,5 миллионов рублей. Проверки состояния дворовых территорий продолжаются во всех округах города. Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.

АГМ