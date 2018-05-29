Юным пользователям интернета планируют ограничить ресурсы всемирной сети

29 Мая 2018 года, 18:13

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Временная комиссия Совета Федерации подготовила рекомендации о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете. Документ содержит рекомендации для таких категорий сайтов и сервисов, как «Обмен информацией между пользователями, «Информационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей».

«Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом его специфики. Это и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что проект документа содержит прямые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов о том, что им необходимо сделать в интересах защиты детей», — объяснила сенатор Людмила Бокова.

РИА Новости сообщают о подобной позиции Следственного комитета РФ по этому вопросу. Нужно ограничить освещение тем подросткового суицида, массовых убийств и преступлений, которые могут вызвать широкий резонанс в обществе, заявил сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Сергей Коротких.

«В обязательном порядке необходимо повысить уровень ответственности руководства интернет-ресурсов и социальных сетей за появление деструктивного контента, вплоть до блокирования их деятельности и ликвидации, с целью создания или добровольных механизмов противодействия обороту нежелательной для детей информации», — подчеркнул Коротких.