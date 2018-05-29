В Мурманской области в ходе акции стерилизовали 41 собаку и 90 кошек

29 Мая 2018 года, 18:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Во всех лечебных подразделений ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных 16 и 23 мая были проведены «Дни стерилизации». В эти дни стерилизация животных проводилась по специально сниженным ценам. Всего было стерилизовано 131 животное, из них 41 собака и 90 кошек.

Контактные данные о лечебных учреждениях, информация о стоимости стерилизации размещены на сайте разделе «Ветеринарные станции и участки». Предложение действует для клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий.