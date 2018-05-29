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Делегация Мурманской области сегодня начала работу на экономическом форуме в Петербурге
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На субботник «Зелёная весна-2018» вышли 30 тысяч северян
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 18:50

На субботник «Зелёная весна-2018» вышли 30 тысяч северян


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошёл ежегодный Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна». К акции присоединились крупные промышленные предприятия, исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования, воинские части, неравнодушные граждане и организации нашего региона.

Всего на территории региона в мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна», приняли участие более 30000 человек. В ходе субботника собраны бытовые и строительные отходы, крупногабаритный мусор. Особенно масштабно субботник прошёл в Мурманске, Оленегорске, Полярных Зорях, Кольском и Печенгском районах Мурманской области.

26 мая сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, ГОКУ «Мурманское лесничество» вышли на субботник по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда, в районе посёлка Шонгуй. Несмотря на погодные условия, они собрали около 2,8 тонны отходов. Министерство природных ресурсов и экологии

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