На субботник «Зелёная весна-2018» вышли 30 тысяч северян

29 Мая 2018 года, 18:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошёл ежегодный Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна». К акции присоединились крупные промышленные предприятия, исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования, воинские части, неравнодушные граждане и организации нашего региона.

Всего на территории региона в мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна», приняли участие более 30000 человек. В ходе субботника собраны бытовые и строительные отходы, крупногабаритный мусор. Особенно масштабно субботник прошёл в Мурманске, Оленегорске, Полярных Зорях, Кольском и Печенгском районах Мурманской области.

26 мая сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, ГОКУ «Мурманское лесничество» вышли на субботник по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда, в районе посёлка Шонгуй. Несмотря на погодные условия, они собрали около 2,8 тонны отходов. Министерство природных ресурсов и экологии