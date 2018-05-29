На учебно-методических сборах приняли участие 37 кинологов

29 Мая 2018 года, 19:12

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – На базе кинологических питомников мурмашинских колоний УФСИН России по Мурманской области на протяжении недели проходили учебно-методические сборы. В них приняли участие 37 специалистов-кинологов со служебными собаками из подразделений пенитенциарной системы региона. Программой сборов было предусмотрено несколько основных этапов, включающих как проверку теоретических знаний и практических умений, так и обмен опытом работы по различным аспектам служебной деятельности.

У участников мероприятия проверили знания нормативных документов, методик подготовки и применения собак, а также уровень натренированности служебных собак для получения допуска к самостоятельному несению службы в составах караулов и служебных нарядов по охране объектов УФСИН. На занятиях молодые сотрудники-кинологи под руководством коллег отработали со своими питомцами нормативы общего послушания и нормативы специального курса. У кинологов со служебными собаками по поиску наркотических и взрывчатых веществ также была возможность проверить работу своих воспитанников.

Были проведены показательные занятия по отработке действий караула по пресечению побега с прокладкой контрольно - запахового следа и досмотру транспортных средств и грузов. В ходе сборов кинологи, которым ещё предстоит выступить в 2018 году на соревнованиях ФСИН России, использовали отличную возможность проверить подготовленность своих служебных собак. По мнению начальника кинологической службы УФСИН Андрея Киричева, подобные сборы необходимы для повышения профессионального мастерства кинологов, обмена опытом работы в вопросах подготовки специалистов - кинологов и их собак к выполнению стоящих перед службой задач.