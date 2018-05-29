В Мурманской области ветрено и прохладно

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Циклон, движущийся с районов Исландии, 30 мая сместится на Архангельскую область: ожидается порывистый северный ветер и понижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируются сегодня для Мурманской области облачную с прояснениями погода, местами осадки. Температура воздуха +4+9 градусов, на юге области местами +9 +14 градусов.
На юго-западе Баренцева моря аблюдается ветер западный, северо-западный 15-16 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +3 градуса, ветер северо-западный 9-12 м/с.