В Мурманске состоится подписание Соглашения о сотрудничестве России и Норвегии в сфере труда

30 Мая 2018 года, 11:25

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра в зале заседаний Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» состоится торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере труда в северных регионах России и Норвегии. Реализация проектов приведёт к объединению предпринимательских сообществ двух стран и активизации перемещения рабочей силы через российско-норвежскую границу в обоих направлениях.

Организации в сфере труда Мурманской области и региона Финнмарк выступают с инициативой создания российско-норвежской региональной площадки для обмена опытом и знаниями о трехстороннем сотрудничестве в данной сфере в России и Норвегии. По мере необходимости, организации готовы делиться информацией с органами власти соответствующих стран. Представители органов власти могут приглашаться к участию в совещаниях Сторон с целью информирования о темах, имеющих отношение к сфере труда.