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Главная » НОВОСТИ » В Североморске обсудили безопасность мероприятий, проводимых в гарнизонах и воинских частях
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 11:40

В Североморске обсудили безопасность мероприятий, проводимых в гарнизонах и воинских частях


СЕВЕРОМОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание с начальником Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским и начальником военной автомобильной инспекции МО РФ полковником Сергеем Постниковым.

В ходе встречи обсуждались основные вопросы организации тесного взаимодействия при решении задач обеспечения комплексной безопасности различных мероприятий, проводимых на территории военных гарнизонов и воинских частей.

«Северный флот предоставил все необходимые силы и средства для качественного проведения практических занятий в рамках сборов командного состава органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», - отметил адмирал Николай Евменов.

В ходе практических занятий по различным видам подготовки используется авиационная техника армии ВВС и ПВО Северного флота, новейшие противодиверсионные катера проекта «Грачонок», автомобильная и бронетанковая техника. В ряде практических занятий и тренировок совместно с подразделениями морской полиции примут участие военнослужащие Северного флота, из состава отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами.

Сбор руководящего состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации начался на базе Северного флота 27 мая и продлится ещё несколько дней. В учебно-методических мероприятиях сбора принимают участие более трёхсот военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

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