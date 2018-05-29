В Мурманске задержали условно сбежавших из колонии преступников

30 Мая 2018 года, 12:06

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске завершились учения по розыску и задержанию условных преступников, совершивших побег из исправительного учреждения. В мероприятии были задействованы более ста сотрудников подразделений регионального УФСИН, УМВД по Мурманску и Управления Росгвардии по Мурманской области.

По легенде, из колонии строгого режима сбежали двое осужденных. По тревоге были подняты сотрудники службы исполнения наказаний, полицейские и представители Росгвардии. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сбежавшие осужденные были оперативно задержаны.