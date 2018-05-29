Командующий Северным флотом вручил награды офицерам

30 Мая 2018 года, 12:31

СЕВЕРОМОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета флота. В ходе заседания Военного совета командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подвёл итоги боевой и оперативной подготовки, воинской дисциплины и других основных направлений в зимнем периоде обучения.

«Все задачи, поставленные Северному флоту на зимний период обучения 2018 года, решены успешно», - отметил адмирал Николай Евменов.

Командующий Северным флотом сообщил, что «в завершающемся периоде обучения отличную морскую выучку показали ряд экипажей атомных подводных ракетных крейсеров, успешно выполнившие поставленные задачи». Он также сказал, что высокие показатели в боевой учёбе в зимнем периоде обучения продемонстрировали личный состав Кольской флотилии разнородных сил, армейского корпуса Северного флота, а также армии ВВС и ПВО.

В ходе заседания Военного совета Северного флота командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам. В соответствии с Указом Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден заместитель командующего армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Юрий Попов.

Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждён заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан первого ранга Олег Гладкий. Благодарностью Президента Российской Федерации поощрён начальник штаба – заместитель командира гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан второго ранга Михаил Титов. Медалью «За морские заслуги в Арктике» награждён начальник отдела по работе с личным составом Северного флота капитан первого ранга Максим Ратников.