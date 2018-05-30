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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Ростелеком предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 12:44

Ростелеком предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™


РОССИЯ/ 30 мая - Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем помещении футбольные трансляции, а также гарантированно получить билеты на Чемпионат.

«Футбол здесь» – полный комплект для показа матчей в высоком качестве. В него входят: высокоскоростной доступ в интернет, сервис «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» с пакетом ТВ-каналов, телевизоры с разрешением 4К. Подключив «Интерактивное ТВ», владельцы спортивных баров смогут транслировать контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком . В пакете в том числе – каналы, которые будут показывать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в нашей стране. При подключении пакета «Футбол здесь» ТВ-приставка будет стоить всего 1 рубль. Также заведения могут приобрести 4К телевизоры диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев.

Предложение «Футбол здесь» доступно в четырех вариантах – S, M, L и XL, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой. При подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL каждый пользователь получит по 2 билета на один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Билеты выдаются путем случайного розыгрыша, есть возможность получить путевку на финал.

«Быть в плюсе» – пакетное предложение, разработанное «Ростелекомом» для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное ТВ» и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается – меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный «футбольный» пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.

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