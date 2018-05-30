Ростелеком предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

30 Мая 2018 года, 12:44

РОССИЯ/ 30 мая - Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем помещении футбольные трансляции, а также гарантированно получить билеты на Чемпионат.

«Футбол здесь» – полный комплект для показа матчей в высоком качестве. В него входят: высокоскоростной доступ в интернет, сервис «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» с пакетом ТВ-каналов, телевизоры с разрешением 4К. Подключив «Интерактивное ТВ», владельцы спортивных баров смогут транслировать контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком . В пакете в том числе – каналы, которые будут показывать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в нашей стране. При подключении пакета «Футбол здесь» ТВ-приставка будет стоить всего 1 рубль. Также заведения могут приобрести 4К телевизоры диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев.

Предложение «Футбол здесь» доступно в четырех вариантах – S, M, L и XL, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой. При подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL каждый пользователь получит по 2 билета на один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Билеты выдаются путем случайного розыгрыша, есть возможность получить путевку на финал.

«Быть в плюсе» – пакетное предложение, разработанное «Ростелекомом» для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное ТВ» и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается – меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный «футбольный» пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.