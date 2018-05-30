На аэродроме Сафоново произошло «столкновение» автомобиля и цистерны с опасным грузом

30 Мая 2018 года, 13:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – На аэродроме Сафоново прошли межведомственные учения. Движение транспортных средств восстановлено, разлив химически опасного груза ликвидирован, а водителям транспортных средств оказана необходимая помощь. Таким был результат межведомственных учений, которые прошли 29 мая на закрытом аэродроме в Сафоново-1. В сборах приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области, военной автоинспекции, а также сотрудники МЧС.

По легенде автомобиль ВАЗ-2114 заканчивает поворот на перекрестке и в него на полном ходу врезается автоцистерна «Урал», которая заполнена опасным грузом. В аварии страдают оба водителя, цистерна пробита и из неё льётся опасная для здоровья жидкость. В ходе учений экипажи Госавтоиспекции Мурманской области, военной автоинспекции, спасатели, медики, прибыв на место ДТП и оценив ситуацию, проводят совместные мероприятия по оцеплению места происшествия, спасению водителей транспортных средств и ликвидации последствия разлива цистерны.