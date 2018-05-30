В Кандалакше собрание собственников жилья прошло с нарушениями

30 Мая 2018 года, 13:40

КАНДАЛАКША/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши по обращению жительницы города провела проверку соблюдения жилищного законодательства при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Установлено, что в феврале по инициативе нескольких собственников помещений многоквартирного дома проведено общее собрание собственников по вопросу изменения способа управления и выбора управляющей компании.

Жилищный кодекс РФ предусматривает, что собственник, по инициативе которого созывается общее собрание, обязаны сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому собственнику заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме. Или его должны вручить каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определённом таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.

Вместе с тем, как показала проверка, данные требования законодательства при проведении общего собрания выполнены не были. Ссылаясь на наличие указанных нарушений, жительница дома обратилась в администрацию Кандалакши с просьбой провести проверку законности проведения общего собрания. Однако, органом местного самоуправления нарушения выявлены не были. В целях проведения дополнительной проверки соблюдения законодательства при проведении общего собрания прокурором города в адрес главы администрации городского поселения Кандалакша города внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.