Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»

30 Мая 2018 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – По инициативе Минэнерго РФ в сентябре 2018 года на территории Мурманской области пройдет очередной Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче». Фестиваль традиционно будет посвящён вопросам энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. Значительное внимание планируется уделить вопросам развития энергетики и популяризации профессий ТЭК.

В 2017 году фестиваль поддержали 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. В нашем регионе фестиваль состоялся 15 сентября 2017 года на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», участие в котором приняли свыше 450 школьников Мурманской области.

Программа фестиваля в текущем году обещает быть еще более разнообразной. Мероприятия ориентированы не только на школьников, но и на студентов высших и средне-специальных учебных заведений.