Юные северяне открыли сезон поездок в детские оздоровительные лагеря

30 Мая 2018 года, 14:27

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера состоялись первые выезды обучающихся Мурманской области в санаторно-оздоровительный лагерь «Янтарь», расположенный в городе-курорте Анапа.

Более 280 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, выехали двумя железнодорожными составами по маршруту Мурманск-Анапа. Железнодорожные вагоны оборудованы биотуалетами, системами кондиционирования, кулерами с питьевой водой. В пути следования к месту отдыха дети будут обеспечены сбалансированным питанием. 1 июня ребята прибудут на отдых, где их ждут разнообразные досуговые мероприятия, экскурсии, спортивные соревнования и купание в Черном море.

А сегодня специализированным детским железнодорожным составом по маршруту Мурманск-Анапа выехало более 300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых в оздоровительный лагерь «Дружных», расположенный в посёлке Кабардинка Краснодарского края.

Для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона и проезд к месту отдыха и обратно оплачены за счет средств областного бюджета. 2 июня ребята прибудут на отдых в Краснодарский край, где на протяжении 21 дня их ожидают купание в море, теплый песок и насыщенная досуговая программа отдыха.

Вчера «Би-порт» сообщал о том, что в этом году в лагеря съездят более 22 тысяч детей Мурманской области. В 2018 году впервые юные северяне поедут в лагерь в Ленинградской области.