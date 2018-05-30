Мурманская область вносит свою лепту в акции «Всероссийский день посадки леса»

30 Мая 2018 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Это ежегодная, традиционная акция, проводимая в целях воспитания бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу.

В текущем году акция также приурочена к Году добровольца (волонтёра) в России. Впервые названная акция была проведена в России в 2011 году, когда год был провозглашен ООН Международным годом леса. Лесные пожары, ветровалы, вредители, болезни леса, вырубки, свалки отходов - это всё то, что уничтожает лесные насаждения, и существует единственный способ его восстановления.

Уже в первый год проведения Дня силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше 7 тысяч гектар. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах в рамках акции проходят посадки лесных насаждений, субботники, просветительские мероприятия.

В Мурманской области мероприятия акции стартовали 19 мая. Однако в связи с погодой, центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород запланировано на 11:00 16 июня. Посадка будет проходить на территории Мончегорского лесничества Мурманской области. Там в 1990-е годы прошёл лесной пожар, естественное возобновление леса не произошло. Были проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды, будут высажены двухлетние сеянцы сосны, общая площадь участка 12 гектар.

Кроме того, на территории региона в рамках акции проводятся классные часы лесной тематики в образовательных учреждениях, школьных лесничествах на которых рассматриваются вопросы правил поведения в лесу, правил санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах. В 2017 году подобная акция проводилась на территории Кольского лесничества Мурманской области.