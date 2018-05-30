Мурманская область вносит свою лепту в акции «Всероссийский день посадки леса»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
7 июня презентация на Кольском, 110 7 июня презентация на Кольском, 110
Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья» Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ» МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ»
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
 
 

Видеоновости16+

Мурманчане не нашли 100 долларов, которые спрятали ведущие «Орла и решки»
 
 
 
 

Курсы валют 30.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,8190
-0,1384
1 USD
Доллар США
62,6420
0,3710
1 EUR
Евро
72,5269
-0,3053
10 NOK
Норвежских крон
75,8414
-0,4309
10 SEK
Шведских крон
70,2714
-0,7883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Юные северяне открыли сезон поездок в детские оздоровительные лагеря
30 Мая 2018, 14:27
Юные северяне открыли сезон поездок в детские оздоровительные лагеря
Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»
30 Мая 2018, 13:50
Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»
Пятиэтажный дом в Кировске остался без крыши
30 Мая 2018, 13:26
Пятиэтажный дом в Кировске остался без крыши
На фестиваль «Териберка. Новая жизнь» приедет музыкальная группа из Дании
30 Мая 2018, 12:20
На фестиваль «Териберка. Новая жизнь» приедет музыкальная группа из Дании
 
 
 
 

Самое читаемое

В учебно-методических сборах приняли участие 37 кинологов
29 Мая 2018, 19:12
В России хотят юридически закрепить энцкую письменность
29 Мая 2018, 17:00
В Мончегорске открылась выставка «Каменное ожерелье Мурмана»
29 Мая 2018, 17:50
На субботник «Зелёная весна-2018» вышли 30 тысяч северян
29 Мая 2018, 18:50
Сегодня ночью «Рено» врезался в автовышку
30 Мая 2018, 10:43
Ведущие «Орла и Решки» посетили «Русскую Лапландию»
29 Мая 2018, 16:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская область вносит свою лепту в акции «Всероссийский день посадки леса»
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 15:30

Мурманская область вносит свою лепту в акции «Всероссийский день посадки леса»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Это ежегодная, традиционная акция, проводимая в целях воспитания бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу.

В текущем году акция также приурочена к Году добровольца (волонтёра) в России. Впервые названная акция была проведена в России в 2011 году, когда год был провозглашен ООН Международным годом леса. Лесные пожары, ветровалы, вредители, болезни леса, вырубки, свалки отходов - это всё то, что уничтожает лесные насаждения, и существует единственный способ его восстановления.

Уже в первый год проведения Дня силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше 7 тысяч гектар. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах в рамках акции проходят посадки лесных насаждений, субботники, просветительские мероприятия.

В Мурманской области мероприятия акции стартовали 19 мая. Однако в связи с погодой, центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород запланировано на 11:00 16 июня. Посадка будет проходить на территории Мончегорского лесничества Мурманской области. Там в 1990-е годы прошёл лесной пожар, естественное возобновление леса не произошло. Были проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды, будут высажены двухлетние сеянцы сосны, общая площадь участка 12 гектар.

Кроме того, на территории региона в рамках акции проводятся классные часы лесной тематики в образовательных учреждениях, школьных лесничествах на которых рассматриваются вопросы правил поведения в лесу, правил санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах. В 2017 году подобная акция проводилась на территории Кольского лесничества Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В санатории «Тирвас» отдохнут 55 пенсионеров
2.
Почти 50 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегал-2018»
3.
Мурманская область готовится к фестивалю энергосбережения «ВместеЯрче»
4.
На аэродроме Сафоново произошло «столкновение» автомобиля и цистерны с опасным грузом
5.
Почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области написали ОГЭ по русскому языку
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»