Почти 50 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегал-2018»

30 Мая 2018 года, 15:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2018». Этап проходил с 15 по 23 мая.

Мероприятия проводились в целях противодействия незаконной миграции и пресечения преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся организацией незаконной миграции. В ходе проведения операции проводилась проверки мест пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона, проверки законности пребывания иностранцев на территории страны.

Полицейскими выявлено 47 нарушений миграционного законодательства России, в том числе шесть нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. По результатам выявленных нарушений наложено административных штрафов на общую сумму 98 тысяч рублей. Двое иностранных гражданина выдворены в административном порядке и депортированы за пределы Российской Федерации.

Возбуждено 16 уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и одно уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».