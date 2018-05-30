С начала года инфляция в России составила 1,6%

30 Мая 2018 года, 16:32

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 22 по 28 мая 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,4%, с начала года – 101,6%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,4%, пшено – на 0,7%, куры – на 0,4%, баранину, чай – на 0,2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 2,0%, крупа гречневая – на 0,8%, рыба мороженая, молоко пастеризованное, масло сливочное – на 0,2-0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем практически не изменились, при этом капуста белокочанная подорожала на 4,2%, картофель, лук, морковь и яблоки – на 0,6-2,2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 1,9%.