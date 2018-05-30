Марина Ковтун заняла 18 место в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за апрель 2018 года.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла в рейтинге 18 место, тем самым поднявшись на семь строк списка. МедиаИндекс главы Кольского Заполярья составил 1290,1.
Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин. Второе и третье место заняли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, соответственно. Последнюю, пятидесятую позицию рейтинга занял губернатор Астраханской области Александр Жилкин.