Марина Ковтун: Необходимо наладить эффективный канал прямой связи с горожанами

30 Мая 2018 года, 17:20

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассматривались мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в Мурманске. Доклад на эту тему представил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

По информации главы администрации, общий объем доходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2017 году составил почти 12 млрд рублей. В 2017 году, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета. Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета города составляют расходы на социальную сферу (70%). Бюджет в 2017 году исполнен с дефицитом в сумме 28,3 млн рублей, или 0,4% от общего годового объема доходов.

В 2017 году отмечен двукратный рост объема работ по строительству, объём затраченных на это средств составил 4,7 млрд руб. (210% к 2016 году). Введено в эксплуатацию 55 объектов площадью 53,8 тыс. кв. м. Площадь введенного жилья увеличилась в 1,5 раза – введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково.

В 2017 году из аварийных домов расселено 428 человек. В 2018 году планируется расселить 532 мурманчанина. Кроме того, глава городской администрации подробно доложил о состоянии дел в сфере образования, культуры, молодёжной и социальной политики, транспорта и городской инфраструктуры.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что обилие вопросов говорит об отсутствии диалога с общественными институтами: «В городе-герое Мурманске множество проблем, которые надо решать. В первую очередь, это облик города – больно смотреть на фасады домов. Каждую зиму встаёт проблема уборки снега, каждое лето – уборки мусора. Не устаю повторять, что муниципальная власть – власть шаговой доступности. Вам необходимо наладить эффективный канал прямой связи с горожанами и продумать грамотную стратегию социально-экономического развития города-героя».