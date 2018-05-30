«Мегафон» предлагает обменять бонус «Спасибо» на скидку

30 Мая 2018 года, 17:34

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Теперь в салонах «МегаФона» участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% при оплате смартфонов, телефонов, планшетов и аксессуаров.

Участники программы смогут не только получать скидки в обмен на бонусы, но и получать дополнительные бонусы — до 10% от стоимости покупки по карте Сбербанка в салонах «МегаФона»: 10% за покупку аксессуаров, 1% за покупку планшетов, 0,5% за покупку смартфонов, телефонов и любой продукции Apple.